Un nouveau CONOR à la FEGUIFOOT: les acteurs partagés entre espoirs et regrets

Après 2016, la Fédération Guinéenne de Football (FGF) connaitra un nouveau comité de normalisation (CONOR). La FIFA a pris cette décision après avoir constaté des irrégularités dans la conduite du congrès avorté de l’instance dirigeante du football. Chez les amoureux du cuir rond, les réactions sont mitigées.

Le ministre en charge des sports a eu l’information il y a quelques jours. Lansana Béa Diallo pense que la Guinée profitera de cette occasion pour mettre de l’ordre dans la gestion du football Guinéen. « J’ai été alerté il y a quelques jours, ça fait longtemps qu’on parle de ce comité de normalisation. Comme c’est désormais fait, on va avoir une occasion pour discuter. On mettra en place les instruments qu’il faut par rapport au fonctionnement de la fédération guinéenne de football pour relever notre football. On doit avoir une équipe compétitive, le peuple mérite ».

A la fédération, une réunion d’urgence s’est tenue ce lundi informe le secrétaire général de l’institution. Là, on prend acte de la décision de la Fédération Internationale de Football Association. « Je vous informe en toute responsabilité que le comité de normalisation sera installé, c’est vrai ! Ce comité aura pour mission de procéder au toilettage des statuts et règlements de la fédération guinéenne de football », dira Maurice Akoi Koivogui.

Lucien Guilao, ancien international guinéen et candidat au poste de vice-président de la feguifoot n’est pas surpris. Cependant, il estime que l’injustice n’est pas totalement réparée. Pour lui, des Guinéens ont empêché la tenue du congrès alors que tout était prêt. « Cette sanction ne répare pas le tort infligé à Aboubacar Touré, candidat unique à l’époque. Il devait être élu par acclamation. Mais ils ont tout fait pour empêcher la tenue du congrès et donc son élection pour des considérations inutiles, ça fait mal », déplore Lucien Guilao.

A moins de deux mois du coup d’envoi de la CAN, les Guinéens ignorent le nom de celui qui va conduire le Syli à ce rendez-vous continental. Ce sera l’un des premiers dossiers du comité de normalisation qui sera mis en place vendredi estime Lucien Guilao. « C’est anormal pour un pays, d’avoir un problème de sélectionneur à quelques mois d’une telle compétition », dit-il tout en invitant les citoyens à soutenir le Syli National pendant la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Cameroun en janvier prochain.

Le bureau exécutif sortant de la FGF a été mis en place après une période de transition qui a été gérée par un autre comité de normalisation.

TMBB, ledjely.com