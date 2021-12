Lancement des activités du FBR dans le district sanitaire de Mamou

Le processus de mise en œuvre du projet de promotion des droits sexuels et reproductifs dénommé ‘’She decides’’ se poursuit à travers le pays. Ainsi, ce mardi 30 novembre 2021, la salle de conférence de la préfecture de Mamou a servi de cadre à la cérémonie de lancement officiel des activités du Financement basé sur les résultats (FBR) dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Pour la circonstance, on notait la présence des autorités administratives et sanitaires au plus haut niveau ainsi que celle des partenaires, à travers Enabel dont l’appui a été nécessaire à la réalisation du projet.

Après le discours de bienvenue adressé aux participants par le préfet de Mamou, le colonel Mamady Diallo, c’est au Gouverneur de région qu’il est revenu de camper l’activité dans son contexte. En effet, le colonel Aly Badara Camara, dans son intervention de circonstance, a indiqué que « la stratégie du financement basé sur le résultat (FBR) (…) fait partie des interventions majeures à haut impact, contribuant à la refondation de notre système de santé ». Se réjouissant de la collaboration « entre les services de santé et les collectivités locales dans la résolution des problèmes de santé de nos communautés », le gouverneur en a également profité pour rassurer de la disponibilité des autorités à accompagner la « mise en œuvre du FBR dans notre région afin d’améliorer et qualifier davantage les prestations de services dans nos différentes structures sanitaires », mais aussi de « l’engagement individuel et collectif des autorités à tous les niveaux ainsi que les forces de défense et de sécurité pour l’ancrage de cette approche ».

Pour sa part, Hadja Mariama Kankalabé Diallo, Directrice préfectorale de la santé de Mamou, s’est d’abord appesantie sur le caractère inclusif qui, selon elle, a été particulièrement pris en compte dans la mise en œuvre des activités programmées. « Cette activité va intéresser toutes les formations sanitaires dans la préfecture de Mamou. Il s’agit là de la base au sommet. On va commencer par les agents de santé communautaire qui vont être impliqués et en suite on vient aux postes de santé, puis les centres de santé, à la DPS jusqu’au niveau de la région », promet-elle. Un accent particulier sera réservé aux « femmes, aux enfants, les jeunes et plus globalement à la couche juvénile », dit-elle également. Quant au bienfait qui en résultera, la DPS ne veut laisser la place à aucun doute : « Le FBR va améliorer la qualité des services, l’offre de service et le résultat, tout le monde l’appréciera ».

Du côté des partenaires techniques et financiers, Dr Aloyise Zongo, d’Enabel, a informé que « le montant de la mise en œuvre du FBR s’élève à un million sept cent dix-neuf mille cinq cents soixante-neuf euros (1.719.569 €) et la période de mise en œuvre va du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023, soit 18 mois ». Il a en outre invité les acteurs à s’impliquer pour conférer au projet des résultats à la hauteur des attentes. « A l’issue de cette phase, si les résultats sont concluants, on pourra les utiliser pour mobiliser d’autres ressources financières pour la direction préfectorale de la santé de Mamou et par extension pour toutes les autres directions préfectorales de santé ».

Lougmane Diallo