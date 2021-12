Dans un communiqué du CNRD rendu public dans la soirée d’hier, la junte militaire au pouvoir a accueillie favorablement la demande de visite au pays formulée par les anciens présidents de la transition (2008-2009) le Capitaine Moussa Dadis Camara à la retraite et le Générale Sékouba Konaté également à la retraite. Interrogé par Ledjely.com, Alpha Mamadou DS Bah, vice-président de L’OGDH et avocat des victimes du massacre du 28 septembre, sous la transition du CNDD, s’est réjoui de cette décision du Comité national de Rassemblement pour le Développement. Pour lui, l’arrivée de ces anciens membres influents du CNDD, notamment, le Capitaine Moussa Dadis Camara, permettra à la justice guinéenne d’accélérer la tenue du procès des victimes.

« C’est une très bonne nouvelle, cela fait plusieurs années que nous demandons que Dadis camara rentre en Guinée pour comparaître lors du procès des victimes du 28 septembre. Si aujourd’hui, il est autorisé à rentrer, en plus à sa propre demande, tant mieux. Cette arrivée de l’ancien président de la junte en 2008 pourrait même accélérer la tenue du procès des victimes des atrocités du stade du 28 septembre car, il n’était pas possible de tenir le procès sans lui » a lâché l’avocat.

Le 28 septembre 2008, au stade éponyme, plus de 150 opposants ont été tués, une centaine de femmes violées et plus de 500 blessés ont enregistrés. Douze ans après, justice n’est toujours pas rendue.

Asmaou Diallo