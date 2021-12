Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté autorisés à effectuer des « visites en Guinée »

C’est un communiqué dont le contenu n’était certainement pas attendu par les Guinéens qui a été diffusé ce mardi soir par les autorités le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD). En effet, invoquant leur programme de renforcement de l’unité nationale et d’apaisement, le CNRD et son président annoncent avoir « accueilli favorablement les demandes de visites au pays formulées par les anciens chefs de l’Etat vivant à l’étranger, le commandant à la retraite Moussa Dadis Camara et le général d’armée à la retraite Sekouba Konaté ».

Pour ce qui est des modalités concrètes d’organisation de ces visites, le communiqué indique que le gouvernement devrait prochainement recevoir des instructions de la part du président de la Transition.

Le CNRD et son président ont néanmoins tenu à rassurer que « l’acte purement humanitaire ne traduit en rien une volonté d’ingérence dans une quelconque procédure judiciaire ».

Cette assurance étant particulièrement nécessaire dans la mesure où les deux anciens chefs de junte sont décrits comme étant des acteurs majeurs du massacre du stade du 28 septembre qui avait fait au moins 150 morts et plus d’une centaine de femmes violées. Au moment des faits, le premier était président de la Transition, alors que le second, lui, assumait les fonctions de ministre de la Défense. Il se trouve que le mois de mars prochain est de plus en plus évoqué pour la tenue de ce procès.

