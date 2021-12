Augmentation du prix du blé à l’international : le ministre Bernard Goumou, confère avec les professionnels du secteur

Suite à la flambée du prix du blé à l’international (440 dollars US la tonne) le ministre du Commerce, de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises, Bernard Gomou, a échangé ce mercredi 1 décembre 2021, avec les Meuniers, Boulangers et Pâtissiers de Guinée, en vue de maintenir la farine au prix habituel sur le marché guinéen.

Pour le ministre Bernard Goumou, cela traduit la volonté du chef de l’État, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, à trouver une piste de solution de manière consensuelle et inclusive dans l’intérêt général de la population, dit le ministre.

Par ailleurs, il n’a pas manqué de rappeler que le 1er mars dernier, des accords tripartites ont été trouvés entre Meuniers, Boulangers, Pâtissiers et le gouvernement guinéen, « déjà le prix du blé était à 330 dollars US une fois arrivée à Conakry. Aujourd’hui, ce prix est passé de 330 dollars à 440 dollars US, soit une augmentation de 110 dollars sur le prix de la tonne. L’objectif de cette réunion est que le gouvernement soit rassuré qu’il y a suffisamment de farine de bonne qualité sur le marché guinéen » puis de rajouter, « c’était également une réunion pour passer en revue l’accord qui avait été signé à partir de mars 2021, pour voir de part et d’autre si toutes les parties prenantes ont respecté les termes de cet accord » a dit le ministre.

Après avoir écouté les trois parties, le ministre Bernard Goumou, s’est dit satisfait de cette première rencontre, qui selon lui, ont montré leur disponibilité de se mettre ensemble pour soutenir le gouvernement de la transition afin d’alléger le prix de la farine chez les consommateurs.

Balla Yombouno