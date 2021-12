Ligue 1 Salam: la SAG domine le Hafia Football Club

Après sa défaite de samedi dernier face au Milo football club de Kankan, les joueurs de Karim Bencherifa se sont de nouveau inclinés ce après-midi au stade M’ballou Mady Diakité glao de kankan. Cette fois-ci, c’est la SAG de Siguiri qui a fait tomber le triple champion d’Afrique (0-0).

Les choses semblent aller normalement chez les jaunes de l’Ashanti golden boys de Siguiri. La victoire face au Horaya AC dimanche dernier a donné un nouveau souffle à cette équipe. Ce soir, c’est le Hafia AC qui est tombé face à la SAG.

Avec un système de jeu très rassurant et convaincant, la SAG trouvera le fond des filets à la 42ème sur un but contre son camp de Oumar Diakité Varane après une accélération de l’attaque du club de Siguiri. Devant un public acquis à sa cause, les poulains de Kaîn Camara doubleront la mise à la 62 ème par l’entremise de Konaté Ousmane figo pour ses fans. Réduit à dix à la 53 ème après l’exclusion de Mamadou Bagayoko, la SAG encaissera un but dans les ultimes secondes du temps tadditionnel. C’est Oumar Diakité Varane qui se rachète en réduisant le score pour son équipe.

Au terme de cette rencontre très palpitante de la sixième journée du championnat de ligue Salam, la SAG sortira vainqueur et se hisse désormais à la 4ème place du classement. Par contre, l’équipe du président KPC a encore du mal à prendre le dessus sur ses adversaires depuis le début du championnat.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com