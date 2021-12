HAUSSE DU PRIX DU PAIN : la miche se négocie entre 3 000 et 6 000 GNF à Kankan

Alors que la décision prise par le ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises fixe les prix des baguettes de pain à 2. 250 et à 4 500 GNF sur toute l’étendue du territoire national, les boulangers de Kankan ont décidé de fixer leurs propres prix. Dans la cité de Nabaya, la petite miche est à 3 000 GNF, au lieu de 2.250 comme décidé par le gouvernement, et la grande miche à 6 000 GNF contre 4 500 GNF. Une situation qui suscite beaucoup de commentaires dans la capitale de la Haute-Guinée, rapporte le correspondant du Djely dans la région.

C’est hier dimanche que les populations de Kankan ont constaté avec amertume cette augmentation « fantaisiste » du prix de la baguette du pain. Les prix fixés par le ministre du Commerce Bernard Goumou sont loin d’être respectés dans la deuxième ville de la Guinée. Les petites miches de pain sont vendues à 2 500 GNF et les grandes à 5 000 GNF au niveau des fours. Conséquence, les détaillants les revendent respectivement à 3 000 et à 6 000 GNF.

Interrogé par Ledjely.com pour comprendre les raisons du non-respect des prix fixés par les autorités guinéennes, le président des boulangers de Kankan a justifié cette décision par les coûts d’approvisionnement en farine. « Nous achetons le sac de farine à 380 000 GNF. Le transport et le bois ne sont pas inclus dans ce montant. Donc, on ne peut pas vendre la miche aux prix fixés par le gouvernement. Sinon, nous risquons d’arrêter le travail avec le nombre incalculable de dettes auxquelles on pourrait faire face », a assuré Aly Badra Traoré.

Par ailleurs, il dit regretter que le gouvernement n’ait pas « consulté les boulangers avant de prendre de cette décision ». Selon M. Traoré, les autorités compétentes n’ont pas « tenu compte des réalités de l’intérieur du pays. Demandez aux boulangers des autres villes. C’est totalement incompréhensible de vendre le pain aux prix du gouvernement. Nous avons augmenté le poids du pain pour satisfaire nos clients », a déclaré le patron de la coopération.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com