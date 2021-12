Une semaine après le cas de la fillette de 3 ans, violée dans la commune rurale de Batè Nafadji, une nouvelle affaire de viol vient d’être notifiée à Kankan. Celle-ci remonte à la soirée du samedi dernier et concerne une jeune fille âgée de dix ans. Elle aurait été abusée par un homme d’une trentaine d’années. Le présumé viol s’est produit au cœur de la ville de Kankan, rapporte le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Si dans d’autres cas de viol les présumés auteurs courent encore, celui de l’affaire qui nous concerne ici a été mis aux arrêts par les agents de la Brigade de recherches de Kankan.

Rencontrée par Ledjely.com, la victime présumée est revenue sur les circonstances de ce viol. « Le [samedi] soir, alors que je rentrais à la maison, ce monsieur m’a appelée. Et quand je me suis approchée de lui, il m’a tirée par la main puis m’a violée », a-t-elle expliqué.

L’accusé reconnait les faits

Après son interpellation, le mis en cause – actuellement détenu dans les locaux de la Brigade de recherche de Kankan – a reconnu les faits. « J’étais assis, elle est venue me demander de l’argent. En toute vérité, j’ai abusé d’elle. Mais je ne savais pas que le viol est interdit. Je demande qu’on me pardonne », a-t-il déclaré, avant de promettre de défendre, une fois libéré, de défendre les droits des femmes.

Selon le commandant de la Brigade de recherche de Kankan une procédure est en cours pour porter l’affaire devant la justice. « On a procédé à l’audition du mis en cause, il n’a pas nié les faits. On a fait une réquisition pour avoir la confirmation d’un médecin spécialiste pour savoir l’état de santé de la victime. Heureusement, elle est bien portante. La procédure judiciaire est déjà enclenchée », a précisé Alpha Tombi Boiro.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com