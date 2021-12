KANKAN : un violeur d’une fille de dix ans mis aux arrêts 

Un présumé violeur a été mis aux arrêts le samedi dernier à Kankan. Accusé d’avoir abusé d’une fille de dix ans, Abdoulaye Mara, a été présenté ce lundi 6 décembre 2021, par les services du commandant Alpha Tombi Boiro, de la Brigade de recherche de la ville de Kankan.

Aussitôt alertée, la Brigade de recherche de la ville de Kankan a pu mettre main sur le violeur de Clarisse [nom d’emprunt].

Revenant sur les circonstances de sa mésaventure, Clarisse dit, « je rentrais à la maison lorsque j’ai rencontré ce monsieur. Il m’a appelé et quand je me suis approchée de lui, il m’a tirée par la main et m’a violée ».

Devant un parterre de journalistes, le présumé auteur reconnait les faits à lui reprocher, « elle est venue me demander de l’argent et en toute vérité, j’ai abusé d’elle. Je ne savais pas que le viol est interdit, je prie qu’on me pardonne. Désormais, quand je serai libre, je deviendrai le défenseur des femmes », plaide le bourreau de Clarisse.

Le commandant de la Brigade de recherche de la ville de Kankan, Alpha Tombi Boiro, a fait savoir que la procédure judiciaire contre l’accusé a été enclenchée pour rétablir la victime dans son droit, et de préciser, « on a fait une réquisition pour avoir la confirmation d’un médecin spécialiste pour savoir l’état de santé de la petite » explique-t-il.

En attendant son transfert à la prison centrale de Kankan, le violeur passe son séjour dans les locaux de la Brigade de recherche.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com