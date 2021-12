BCRG : Lounceny Nabé et ses vice-gouverneurs limogés et remplacés

Si ses deux vice-gouverneurs et en particulier Baïdy Aribot étaient en retrait depuis la chute du régime Alpha Condé, le 5 septembre 2021, Lounceny Nabé, lui, était apparu au devant de la scène ces dernières semaines. Le désormais ex-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) avait tout particulièrement piloté l’opération de gel des comptes des services publics et des anciens collaborateurs du président Alpha Condé. Par ailleurs, en compagnie du ministre secrétaire général à la présidence de la République, colonel Amara Camara, il avait par animé un point de presse le 23 octobre pour relever certains manquements qui se rattachaient selon lui, à la dernière Loi des finances rectificative votée sous l’ère Alpha Condé. Bref, tout laissait croire qu’il s’est adapté à la nouvelle donne et que de leur côté, les nouvelles autorités avaient consenti à faire un bout de chemin avec lui. Mais hier, sont arrivés les trois décrets le limogeant, lui, et ses deux adjoints que sont Baïdy Aribot et Madjou Sow.

Leurs remplaçants sont les suivants:

Gouverneur de la BCRG: Karamo Kaba, précédemment économiste et stratégiste à l’ECOFI Investment, en France ; 1er Vice-gouverneur de la BCRG : Mohamed Lamine Conté, Directeur général de la Supervision ; 2ème Vice-gouverneur de la BCRG : Souadou Baldé, précédemment risk manager chef service surveillance des établissements de crédit.

