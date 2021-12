URGENT : Le colonel Moussa Tiégboro Camara et deux anciens ministres sommés de libérer leurs maisons

Même si cela ne fait plus autant de bruit que dans le cas de l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, il n’en demeure pas moins que la machine à récupération des domaines de l’Etat demeure en marche. Les anciens hauts cadres occupant des bâtiments publics sont particulièrement visés. C’est ainsi que, comme on peut le voir dans le document ci-dessous, le colonel Moussa Tiégboro Camara, ancien secrétaire général à la présidence, chargé de la lutte contre le grand banditisme et les crimes organisés, et deux anciens ministres du régime Alpha Condé, sont sommés de libérés les bâtiments qu’ils occupent. Les deux anciens ministres sont Ibrahima Bangoura, ex-ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire et Naman Keïta, ex-ministre délégué de la Santé.

