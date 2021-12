MAMOU : Fin de la caravane nationale de la Bourse de sous-traitance et du contenu local 

La caravane nationale de la Bourse de sous-traitance et de partenariats (BTSP) lancée hier jeudi a pris fin ce vendredi 10 décembre 2021 à Mamou en présence des partenaires techniques et financiers à la Maison des jeunes de Mamou où des entrepreneurs locaux ont marqué leur présence.

La Bourse de sous-traitance et de partenariats a pour objectif de valoriser, de sensibiliser, d’informer et de promouvoir les entrepreneurs locaux et faire valoir la promotion des produits locaux.

Facilitateur de cette caravane, Mamadouba SOUMAH s’est réjoui de faire partie de cette mission. « Je me réjouis d’appartenir à cette noble mission qui a pour but de valoriser la production locale (…) C’est une étape sur l’axe Conakry-Kindia-Mamou qui permet à tous les entrepreneurs porteurs d’idées de projets de pouvoir comprendre c’est quoi la plateforme BTSP et de permettre également aux entreprises informelles de pouvoir se formaliser et de savoir l’importance de cette formalisation, l’intérêt d’appartenir à la bourse ; tout en sachant qu’étant dans cette bourse ce qu’on peut gagner. Il ne faut pas oublier que c’est dans les régions qu’on trouve des talents. Car le plus souvent les projets sont concentrés à la capitale alors que ceux qui sont dans les régions font d’excellents boulots, ils ont de bons produits mais à cause du travail, ils n’ont pas le temps de se rabattre sur Conakry », a-t-il souligné.

La Banque Islamique de Guinée (BIG), partenaire technique et financier de cette caravane, par la voix de son chef d’agence à Mamou, a indiqué qu’elle a un trait très particulier quant à l’accompagnement des entrepreneurs guinéens. « La Banque Islamique de Guinée, comme vous l’entendez, évolue selon les principes Islamiques. Elle est différente des autres banques conventionnelles, européennes ou panafricaines. Donc, tout ce que nous faisons va dans le sens de l’islam. Quand l’entrepreneur vient, on l’écoute pour voir s’il s’agit d’acheter des matériaux ou faire des constructions BTP etc. (la banque fiance le projet). Il va travailler pour ensuite procéder au partage du gain. En cas de perte, la banque examine bien pour comprendre ce qui s’est réellement passé. La banque partage aussi cette perte avec l’entrepreneur », a expliqué Rafiou DIALLO, le chef de l’agence de la BIG à Mamou.

De son côté, Mamadou Saidou CAMARA, entrepreneur local, qui a participé à cette caravane dit y avoir tiré de la positivité de cette initiative de BTSP sur la gestion des entreprises et sur comment avoir les moyens de contacter les banques pour demander un financement.

Pour conclure cette caravane de deux jours qui s’est tenue à Mamou dans une ambiance positive, le directeur des opérations de la Bourse de sous-traitance et de partenariat dit avoir un sentiment de satisfaction. « En cette journée de clôture, nous sommes très satisfaits parce que nous avons reçu aujourd’hui près de 300 PME (petites et moyennes entreprises) qui ont eu l’opportunité de discuter pendant près de 3 heures de temps avec les banques partenaires », a conclu Djibril SANO, le directeur des opérations de la bourse.

Lougmane Diallo