Fin de la double vacation à l’école primaire de Labé, l’UNICEF rénove le bâtiment de 5 classes

Il y a de cela 17 ans, le toit du bâtiment a été emporté par une violente tornade. Grâce aux fonds du Partenariat Mondial pour l’Éducation la bâtiment a été rénové pour une continuité normale de l’apprentissage.

L’école primaire du centre, située dans la commune urbaine de Labé, a été créée en 1960. Elle compte 10 salles de classe de 12 groupes pédagogiques. Elle a un effectif de 1103 élèves dont 662 filles, qui sont encadrés par 12 enseignants dont 11 femmes.

Le toit de l’un de ses grands bâtiments abritant 5 salles de classe a été emporté par une violente tornade, affectant ainsi la poursuite normale de l’apprentissage. 17 ans après, il a été rénové par les fonds d’une ONG, mais cette rénovation ne tiendra pas pour longtemps. Plus tard, il sera emporté de nouveau par une tornade. « En 2018, après l’obtention d’un appui de la part de l’ONG BASE de Guinée-Bourgogne – France pour rénover 3 salles de classe, on a pu réparer le toit grâce à certains matériaux abandonnés par ladite ONG. Malheureusement, la résistance de ces matériaux n’a pas été à la hauteur de nos attentes. Ce qui a conduit à une seconde chute du bâtiment, provoquée par une autre tornade », se souvient Sadou Diallo, Président de l’Association des Parents d’Elèves et Amis de l’École (APEAE).

L’éducation est un droit essentiel, qui doit être accessible à tous les enfants, sans aucune discrimination. Tous les enfants doivent bénéficier d’une éducation primaire de qualité où qu’ils soient, afin de développer leur potentiel. C’est pourquoi, grâce au soutien financier du Partenariat Mondial pour l’Education (PME), l’UNICEF a rénové ce bâtiment pour un coût total de 247 millions de francs guinéens. De quoi réjouir les parents d’élèves qui pensent qu’une solution définitive a été trouvée au problème qui a longtemps entaché la poursuite normale de l’apprentissage par leurs enfants « Dieu merci, nous pensons qu’une solution durable est trouvée, car tout le bâtiment est entièrement rénové et se trouve dans un état flambant neuf. Tout cela n’a été possible que grâce à l’UNICEF. Nous le remercions infiniment », ajoute le président de l’APEAE.

Ce bâtiment a ete inauguré ce 21 octobre 2021 par le Représentant de l’UNICEF et les autorités du gouvernorat de Labé. A cette occasion le Représentant de l’UNICEF, Dr Pierre Ngom a donc saisi cette opportunité pour plaider pour la scolarisation de la jeune fille. « Je remercie les encadreurs pour l’amélioration des performances scolaires. Chers parents, j’aimerais vous inviter à favoriser la fréquentation régulière des filles à l’école, car il y a un nombre important d’enfants qui doivent être à l’école, mais qui n’y sont pas. En plus, je remercie les autorités de Labé pour avoir permis la rénovation de ce bâtiment qui va permettre aux enfants de bien poursuivre leur apprentissage », s’est réjoui Dr Pierre Ngom.

Quand les 5 salles de classe du bâtiment dégradé étaient hors d’usage, l’école primaire du centre avait opté pour la double vacation comme mesure palliative. Ce qui a indéniablement affecté la qualité de l’apprentissage durant ces années. « Nous ne pouvons que remercier l’UNICEF, car la rénovation de ce bâtiment de 5 salles de classe a accru nos capacités d’accueil et supprimé la double vacation que nous avons instaurée à notre corps défendant pour parer au problème d’insuffisance de places », se réjouit Djéné , Directrice de l’école primaire du centre.

Les élèves ont également mis l’occasion à profit, pour solliciter de l’UNICEF, la construction d’une bibliothèque, la construction d’une aire de jeux dans leur école, et l’électrification de leurs salles de classe.

Saa Momory KOUNDOUNO