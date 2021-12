Conakry : une fille de 12 ans violée par un homme soupçonné d’être porteur du VIH

Un homme d’une vingtaine d’années atteint de VIH-SIDA depuis 4 ans est accusé d’avoir violé une fille de 12 ans. Il a été présenté à la presse par la Brigade Spéciale de Protection des Personnes Vulnérables de la Belle-vue ce lundi 13 décembre 2021.

L’Adjudant chef Ansoumane Camara, chef cellule des Mineurs en conflits avec la loi de la Brigade Spéciale de Protection des Personnes Vulnérables de la Belle-vue, précise que l’acte s’est déroulé dans la soirée du 3 décembre dans le quartier Madina École où le présumé est domicilié « Le présumé violeur du nom de Habib Konaté la quarantaine et chauffeur de son état, atteint du VIH-Sida, aurait abusé d’une mineure de 12 ans à 5 reprises. Le dernier acte, il aurait été surpris en flagrant délit sur la fillette dans sa chambre. A quelques mètres de sa chambre se trouve un forage où, les enfants ont l’habitude d’aller puiser de l’eau. Et souvent, quand il aperçoit la fille (victime), il l’appelle et lui dit de lui acheter du pain. Et quand cette dernière revient de la commission, il lui dit d’aller déposer le pain sur la table dans sa chambre, et quand elle rentre, aussitôt il ferme la porte et fait ce qu’il veut faire de la fille. C’est au quatrième acte qu’ils ont été surpris par une des camarades de la fille. Cette dernière a alerté le voisinage qui est venu taper la porte. On a trouvé Habib Konaté en plein ébat sexuel avec la petite fille ».

Le présumé violeur a échappé de justesse à un lynchage public grâce à l’intervention de la gendarmerie.

L’accusé a reconnu les faits selon enquêteurs: « il a lui-même avoué qu’il souffre du VIH. Sachant son statut, il dit qu’il ne couchait pas avec la petite fille, mais passait par les attouchements (caresses, embrassades…) jusqu’à sa jouissance. Il n’a pas nié les faits parce qu’ils ont été pris en flagrant délit ».

Considéré comme un voisin de longue date, la famille a voulu régler le problème à l’amiable. Et Habib Konaté lui, reconnaît son tort et demande pardon pour son acte. « La masturbation, je le faisais avec la fille afin de me satisfaire. Mais sachant que je suis malade, je ne voulais pas la contaminer c’est pourquoi je n’ai jamais fait de pénétration avec elle (…) » »

Dans les heures qui suivent, le présumé violeur sera déféré.

Balla Yombouno