MISE EN PLACE DU CNT : le CNRD dément la CEDEAO

C’est un retournement de situation qui risque de donner lieu à plusieurs rebondissements. En effet, contre toute attente, et alors qu’on croyait que les autorités guinéennes ont brillamment réussi l’examen de passage devant le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO de ce 12 décembre à Abuja, le colonel Mamadi Doumbouya et ses camarades viennent de jeter un véritable pavé dans la marre. En effet, via un communiqué rendu public à la télévision nationale, le CNRD dément ou se rétracte – c’est selon – l’engagement à lui prêté par le communiqué des dirigeants de la sous-région de mettre en place le CNT d’ici à la fin de l’année. ..

En clair, on nage là en pleine confusion. En effet, contrairement à ce qui est écrit dans le communiqué ayant sanctionné le sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la sous-région, le CNRD dit ne s’être pas engagé à mettre en place le CNT d’ici fin décembre.

En supposant que le colonel Mamadi Doumbouya et ses plus proches collaborateurs n’ont effectivement pas pris un tel engagement, qui aurait alors porté le message auprès des dirigeants de la CEDEAO ? On peut supposer que c’est le premier ministre, Mohamed Béavogui qui, rappelons-le avait entamé une tournée dans la sous-région à la veille du sommet pour sans doute plaider la cause de la Guinée. A ce titre, il avait rencontré notamment le président togolais. Avant lui, le ministre de la Défense nationale, Aboubacar Sidiki Camara, avait lui aussi conduit une délégation en Sierra Léone et au Libéria. Serait-ce l’un d’entre eux qui aurait transmis un message qui n’est pas celui qui émanait du palais Mohamed V. C’est très peu probable.

Or, le sommet de la CEDEAO ne peut pas avoir inventé l’engagement qu’il a prêté aux autorités guinéennes.

