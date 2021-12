Boubacar Yacine Diallo: « je suis vu aujourd’hui comme le premier voleur de la République »

Le président de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yacine Diallo, n’approuve pas la procédure entamée contre lui par l’agent judiciaire de l’Etat. Celui-ci lui demande de justifier l’utilisation d’une somme de 47 millions 630 mille francs guinéens. Yacine Diallo qui dit avoir fait tout ce qu’il fallait dans ce sens, ne trouve pas élégant d’annoncer des noms de présumés coupables à la télévision nationale tant que les procédures judiciaires ne sont pas terminées.

« L’agent judiciaire de l’état doit d’abord saisir la justice quand il estime que l’Etat a été lèsé d’une manière ou d’une autre et pas mettre des responsables en pâture dans les médias. Depuis le dégel des comptes, la HAC n’a dépensé que près 47 millions 630 milles et la dépense la plus importante est 2 millions. Quand la justice sera saisie je viendrais me défendre », explique Yacine Diallo qui était l’invité de nos confrères d’Espace FM ce matin.

Le président de la Haute Autorité de la Communication dit se soumettre à la justice divine. » Je ne me laisse pas impressionner. Je reste débout. Je suis l’un des premiers journalistes d’investigation de la Guinée et jai passé ma vie dans ça. Maintenant comme je suis vu comme le premier voleur de la République, je m’en remets à Dieu ».

Selon boubacar Yacine Diallo, sa fonction de président de la HAC , l’épargne normalement de se présenter devant l’agent judiciaire de l’état mais il soutient s’être rendu à son bureau pour lui donner les explications par rapport à l’utilisation des fonds. » Dans son bureau, il m’a dit avoir été saisi par la présidence de la République. Il m’a balancé une feuille non signée et non datée dont le seul montant est de 47 millions 630 milles dépensés entre le 29 septembre et 19 oct 2021. Donc un mois pour une institution républicaine qui a une centaine de travailleurs. Je ne sais pas ce qui se passe , mais j’attends ».

Asmaou Diallo