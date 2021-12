KANKAN : un bébé de 2 ans meurt dans un puits 

Disparue aux environs de 17 heures dans la soirée d’hier mardi, le corps de Saran Condé, âgée de 2 ans a été repêché ce mardi 14 décembre 2021, dans un puits au quartier Bordo, situé dans la commune urbaine de Kankan.

A la suite du décès par noyade de l’enfant, le chef du secteur 3 du quartier Bordo, où l’enfant a rendu l’âme, Sekou Kébé, promet de prendre des mesures fortes pour éviter de tel drame, « on a fait des sensibilisations l’année dernière afin que les citoyens ferment leurs puits. Beaucoup l’ont fait et d’autres encore non. Désormais, si un enfant meurt dans un puits, on va traduire le propriétaire du puits en question. Au niveau du secteur, pour un tel cas, le propriétaire du puits sera frappé d’une amende de 500 cent mille francs guinéens ».

Encore sous le choc de la mort de son enfant, Siaka Condé, le père de la victime dit s’en remettre à la volonté divine, « c’est le corps de mon enfant qu’on a retrouvé après qu’elle est disparue. On ne peut que prier pour elle et l’a confié à Dieu ».

Le décès de ce bébé vient s’ajouter aux nombreux cas de mort d’enfants dans un puits survenu cette année.

Michel Yaradouno Kankan, pour ledjely.com