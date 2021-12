INDUSTRIE : la société Topaz certifiée ISO 9001 version 2015

C’est désormais officiel, la société Topaz multi-industries est certifiée en ISO 9001 version 2015 par le Bureau Veritas District Côte d’Ivoire. La cérémonie de remise du certificat a eu lieu ce mardi 14 décembre dans un complexe hôtelier de la place en présence du ministre des infrastructures et des transports.

Selon Éric Benjamin Colle, directeur général adjoint des Affaires administratives, juridiques et fiscales, la société est engagée depuis 2009 dans une dynamique d’amélioration de la qualité de ses produits, avec l’objectif de leur conférer des normes et critères applicables au niveau international. Par ailleurs, dit-il, l’opération qui débouche sur la certification de la société Topaz a connu la « participation de tous les responsables et travailleurs de la société ainsi que l’assistance d’un conseil cabinet ». Il assure dans la foulée qu’il ne sera pas question de s’arrêter en si bon chemin. « Dans le sillage de ce premier succès, notre première ambition est d’étendre la certification ISO 9001 version 2015 à l’ensemble de la société Topaz multi-industries S.A. Nous prévoyons également d’obtenir la certification de la société notamment dans les domaines de l’environnement (ISO 14001) et la société de l’information (ISO 27001) », annonce-t-il.

Selon Mme Aouely Danielle, responsable Certification et Formation Bureau Veritas District Côte d’Ivoire, le choix de Topaz d’aller à la certification témoigne de sa volonté de mettre la qualité au cœur de ses activités. « La qualité est au cœur de l’entreprise. Une entreprise qui ne met pas la qualité au cœur est une entreprise qui va à sa perte. Aujourd’hui, Topaz l’a compris et qui se veut être une entreprise performante et leader dans la sous-région. (…) Ils ont jugé nécessaire de mettre en place cette certification qui ouvre des opportunités pour Topaz parce que cette certification est reconnue sur le plan international », déclare-t-elle.

En prenant part à la cérémonie, le ministre des Infrastructures et des Transports, Yaya Sow a également salué le fait que la société se soit inscrite dans une démarche lui conférant aujourd’hui cette certification. « La certification ISO fait partie des dispositifs de compétitivité de l’économie des entreprises ». Avec cette certification, selon lui, il devient plus aisé de promouvoir la société Topaz dans le cadre de la conquête de marchés à l’extérieur. Surtout dans un contexte de libre-échange continental, précise-t-il. En outre, relève également le ministre: « Avec le certificat ISO, Topaz va augmenter ses parts de marché à l’exportation, cela va profiter à l’économie nationale en termes d’emplois, de revenu fiscal, parce que TOPAZ va payer plus TVA avec un chiffre d’affaire qui va augmenter ».

Pour terminer, il invite toutes les entreprises guinéennes à s’inscrire dans la même dynamique.

Balla Yombouno