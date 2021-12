KARATE : Le capitaine du Syli karaté demande plus d’accompagnement aux autorités

L’Egypte a abrité du 2 au 5 décembre dernier les championnats d’Afrique junior et sénior de karaté. Sur les neuf karatékas présentés par la Guinée, trois ont raflé des médailles dont une en argent et deux en bronze. Une première pour l’équipe nationale de karaté. De retour au pays, le capitaine de l’équipe, Ahmed Sékou Touré, multiplie les sorties pour solliciter plus de soutien de la part des autorités pour le karaté guinéen.

Sékou Touré, 11 fois champion de Guinée, était ce mardi 14 novembre 2021, chez nos confrères d’espace TV dans l’émission le morning. Il dit être fière du résultat du pays en Egypte où la Guinée a décroché trois médailles. Malgré les bons résultats, Sékou Touré estime que le football reste le sport favori du ministère des sports qui y investit la majorité du budget. Pour lui, c’est l’une des raisons qui l’empêche de hisser le drapeau guinéen beaucoup plus haut dans les compétitions internationales de karaté. « J’ai envi d’aller plus loin dans les compétitions internationales, dans les championnats du monde, mais avec le manque de moyens et sans le soutien des autorités, c’est vraiment compliqué. Le problème est qu’en Guinée presque tout le budget du sport est dirigé vers le football », dénonce t-il.

Pour preuve dit-il, la Guinée n’a pas participé à la 25ème édition des championnats du monde de karaté du 16 au 21 novembre 202. « Mes différents adversaires participent à la plupart des compétitions internationales. Le dernier c’était le championnat du monde de Doubaï. J’étais inscrit avec 5 autres athlètes , mais nous n’avons pas pu représenter la Guinée faute de moyens et d’accompagnement, c’est dommage ».

Selon le chargé de communication de la fédération guinéenne de karaté joint au téléphone par ledjely.com, ce n’est pas un problème de moyens qui a empêché la Guinée de participer au championnat du monde de karaté. « Le championnat du monde était prévu du 16 au 23 novembre, la Guinée à inscrit 5 athlètes y compris Sékou, mais le championnat d’Afrique était prévu du 2 au 5 décembre, la Fédération a privilégié le championnat d’Afrique, parce qu’on a estimé avoir plus de chances à avoir des médailles de ce côté ».

Le 10 décembre, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Lansana Béa Diallo, a reçu une délégation de la fédération guinéenne de karaté venue lui présenter les 3 médaillés du pays aux derniers championnats d’Afrique. Le ministre Lansana Béa Diallo a saisi cette occasion pour réitérer son engagement à être le ministre de tous les sports, y compris le karaté.

Asmaou Diallo