ENI DE KANKAN : un responsable se plaint du manque d’enseignants

L’école normale des instituteurs de Kankan, située au quartier Briqueterie, dans la commune urbaine de Kankan, est en manque criard d’enseignants. C’est du moins ce que nous a confié Morikén Camara, directeur de l’école, à l’issue d’un entretien avec Ledjely.com, ce jeudi 16 décembre 2021.

C’est une situation qui perdure depuis des années au point que les responsables de l’établissement en question sont obligés de dispenser certains cours, « notre problème est connu de tous. Puisque c’est décidé que seuls les détenteurs de Master en Professeur d’école normale (PEN) peuvent enseigner dans les établissements d’enseignements professionnels, nous sommes alors en manque d’enseignants. Il y a même certains de la direction qui sont obligés de dispenser des cours » explique, Morikén Camara.

Pour un effectif de près de 800 étudiants et 11 groupes pédagogiques, le directeur de l’ENI de Kankan sollicite la mise à disposition de 20 enseignants supplémentaires pour combler le vide, « nous n’avons que dix enseignants, ce qui fait qu’il y-a des enseignants qui ont plus de 20 heures de cours, c’est énorme. Il nous faut 20 enseignants de plus pour résoudre le problème ».

A en croire le directeur de l’ENI de Kankan, ce manque d’enseignements pourrait se justifier, entre autres, par la mise à la retraite de certains travailleurs et le manque de recrutement des enseignants diplômés de l’ISSEG de Conakry (Lambanyi).

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com