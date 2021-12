GUINEE : pour que l’espoir ne s’estompe !

Le changement intervenu le 5 septembre 21 a redonné vie et espoir aux guinéens. Il a ranimé en nous l’espoir d’un lendemain meilleur.

Depuis, des actes hautement salutaires sont posés et continuent de l’être, suscitant l’admiration et l’adhésion des citoyens à l’idéal de la Transition.

Cependant force est de reconnaître que parallèlement, certains signaux envoyés par le CNRD rendent l’opinion dubitative sur ses véritables intentions. Les initiatives dans le sens du retour à l’ordre constitutionnel sont plutôt mitigées.

Des questionnements se font de plus en plus persistants sur la nature de la transition en gestation, son contenu, sa transparence et sa durée. L’inquiétude est compréhensible en raison de l’amère expérience tirée des transitions précédentes. « Chat échaudé craint l’eau froide ».

Le « raidissement » qui semble s’installer entre le CNRD et la cedeao résulte du déficit de dialogue à l’interne. L’autorité et les forces vives devraient travailler de bonne foi à lever cette contrainte. Une discussion franche entre les deux parties sera une réelle opportunité de donner à la Transition toutes ses lettres de noblesse. Vivement l’activation des démarches de bons offices pour amener le CNRD et les politiques à se parler. Puisse Dieu le faciliter. Aameen !!!

Gardons le réflexe des gestes barrières pour nous protéger et protéger nos proches de la COVID19.

Seny Facinet Sylla

Ancien Secrétaire Général Adjoint des Affaires Religieuses.