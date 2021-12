TRANSITION : l’ANAD fait des recommandations au CNRD

Des actions jusqu’ici posées par le Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD) depuis son arrivée au pouvoir à la faveur du coup d’Etat du 5 septembre 2021, on en a beaucoup dont se félicite et que salue l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD). C’est le cas de tous les actes allant dans le sens de l’apaisement et de la décrispation. Toutefois, l’alliance ayant soutenu Cellou Dalein Diallo aux élections présidentielles du 18 octobre 2020 déplore « ’l’absence d’un cadre de dialogue et même de tout dialogue entre le CNRD et la classe politique ». En conséquence, à l’issue d’une réunion qu’elle a consacrée ce jeudi 15 décembre, à l’examen de « l’évolution socio-politique de notre pays depuis le 05 septembre 2021« , elle a formulé des recommandations à l’endroit des nouvelles autorités. Des recommandations que l’on peut retrouver dans le document ci-dessous

Ledjely.com