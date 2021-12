KOUROUSSA : le maire et le secrétaire général de Kiniero suspendus après une bagarre

C’est à une scène surréaliste que les populations de Kiniero, une commune rurale relevant de la préfecture de Kouroussa, ont assisté hier jeudi 16 décembre 2021. La première autorité de la mairie s’est rendue au domicile de son secrétaire général et s’est jetée sur celui-ci, rapportent des sources concordantes contactées par le correspondant du Djely en Haute-Guinée.

Rien ne semble aller actuellement au sein de la commune rurale de Kiniero, située à une soixantaine de kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Kouroussa. L’illustration parfaite de ce malentendu est l’agression physique du secrétaire communal devant de témoins par le maire Mamadi Condé. Celui-ci s’est rendu au domicile de Moriké Touré, secrétaire général de la commune de Kiniero, pour lui réclamer les clés de sa moto de service. Une demande à laquelle l’intéressé ne s’est pas plié. S’en est suivie alors une altercation de plusieurs minutes entre les deux collaborateurs.

Joint au téléphone ce vendredi, le secrétaire général donne sa version des faits. « Depuis deux jours, je ne pars pas au travail ; sous recommandation des autorités sous-préfectorales. Car, ce ne sont pas ses premiers agissements sur moi. La première fois, c’était le 22 juillet 2021. Il s’était encore jeté sur moi dans mon bureau », tient-il à rappeler.

Revenant sur l’incident d’hier matin, M. Touré raconte : « J’étais assis sous le manguier de ma maison quand le maire est arrivé et m’a demandé les clés de ma moto [de service]. Et quand j’ai dit que je ne lui donnais pas, il s’est jeté sur moi. Il a fallu l’intervention de la gendarmerie et de la police pour qu’on nous sépare ».

Selon lui, cette crise tire ses origines du fait qu’il a refusé plusieurs sollicitations du maire à prendre le dossier d’appel d’offres pour l’achat d’une ambulance. « Or, il sait pertinemment que nos comptes sont gelés et je ne peux pas sortir de l’argent actuellement », souligne le secrétaire général qui assure que « depuis ce problème » il n’a « plus la paix du cœur ».

Contacté par Ledjely.com, le maire incriminé avait promis de répondre à nos questions après la grande prière du vendredi. Mais il n’a plus répondu à nos appels, malgré notre insistance.

Conduits à Kouroussa Centre pour des explications, les deux responsables ont été tous suspendus. Selon une source locale, la décision de suspendre les deux protagonistes aurait été prise par le gouverneur de la région administrative de Kankan qui ne comprendrait point que deux personnes censées être des responsables exemplaires aux yeux des citoyens puissent se permettre d’une telle attitude.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com