Le général Sékouba Konaté à Kankan

Dix ans après son départ de la Guinée, au terme d’une transition qui avait débouché sur l’élection du président Alpha Condé en 2010, le général d’armée à la retraite, Sekouba Konaté, foule de nouveau le sol guinéen. En provenance de Bamako, l’ancien président est entré par la frontière de Kourémalé, à la mi-journée, ce samedi 18 décembre 2021. Puis, traversant la ville de Siguiri, il est arrivé à Kankan aux environs de 16 heures.

En arrivant dans la capitale de la Haute Guinée, l’ancien président de la Transition et sa délégation ont été accueillis sur une distance de 30 km par les autorités municipales et administratives de la cité de Nabaya. Lui témoignant leur enthousiasme et la joie de le voir revenir au pays, les citoyens mobilisés en grand nombre le long de la route, ont applaudi et improvisé des chansons en l’honneur de El Tigre, de Fodékaria à Karifamoriah, en passant par Balimana Batè Nafadji, Diankana et Foussein

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com