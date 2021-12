MISS MONDE : la compétition est reportée de 90 jours, mais le vote continue

Ces derniers jours, la ferveur autour du concours Miss Monde est retombée tout d’un coup. Au point que certains en étaient à se demander si Saran Bah, la représentante de la Guinée avait été éliminée. Mais il n’en est rien. En effet, à en croire le communiqué de Miss Guinée que nous vous proposons ci-dessous, l’évènement a simplement été perturbé par la résurgence que connait à travers le monde la pandémie de Covid-19. Plusieurs candidates ayant été testées positives, les organisateurs ont jugé utile de reporter le reste de l’évènement. Le temps que la flambée retombe. Miss Guinée rassure néanmoins que le test de l’ambassadrice de la Guinée s’est révélé négatif. Elle n’est donc pas de celles qui sont touchées par la maladie. Mais détail important : en dépit du report, le vote continue…

Le Comité Miss Guinée, par la voie de sa présidente Mme Johanna Barry tient à informer le peuple de Guinée et particulièrement le Président de la transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées et son Gouvernement que pour des raisons sanitaires, le Comité Miss Monde vient d’annoncer le report pour un durée de 90 jours le concours international de beauté Miss Monde 2021.

Le COMIGUI tient à rassurer les Guinéens qu’à l’issue des tests effectués sur l’ensemble des candidates, notre représentante a été testée négative et se porte bien. Le COMIGUI tient cependant, à souhaiter prompt rétablissement à toutes celles qui ont été testées positives. Par ailleurs, le COMIGUI tient à remercier et à féliciter la jeunesse Guinéenne, le Président de la transition Chef de l’État, Chef Suprême des Armées et son Gouvernement pour l’élan de solidarité et de soutien spontanés observés depuis que Miss Saran Bah, représentante de la Guinée est aux États-Unis, plus précisément à Porto Rico pour prendre part à ce concours.

Le vote massif de nos compatriotes a permis de hisser haut le tricolore guinéen et positionner Miss Saran Bah à la 2ème place avec 20.761.258 votes à la date du samedi 18 Décembre 2021.

Le COMIGUI informe les Guinéennes et les Guinéens que le vote sur la plateforme Mobstar continue, malgré ce report et les exhorte à continuer à voter pour que la Guinée se retrouve parmi le trio gagnant de Miss monde 2021.

Le COMIGUI remercie spécialement le Président de la transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya pour cet appui financier de 50.000 $ accordé à notre représentante, qui constitue une première dans notre pays, après 6 participations de la Guinée à ce prestigieux concours.

Que Dieu bénisse la Guinée et vive l’unité nationale!

Ledjely.com