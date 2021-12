Coyah : le colonel Doumbouya lance la campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19

Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya s’est rendu ce lundi 20 décembre à Coyah pour lancer officiellement la campagne de vaccination accélérée contre la Covid-19. Le président du CNRD était accompagné par son épouse, son premier ministre chef du gouvernement et le ministre de la santé et de l’hygiène publique.

Dans sa communication devant les populations de Coyah fortement mobilisées à la maison des jeunes, le président de la transition dira : « au nom du peuple de Guinée, je déclare officiellement le lancement de la campagne accélérée de la vaccination contre la Covid-19 sur toute l’étendue du territoire national. A ce titre, j’exhorte tout un chacun à se faire vacciner pour arrêter cette pandémie en République de Guinée. Ensemble, nous pouvons réussir. Vous savez bien que la pandémie est là, il faut donc combattre cette pandémie ».

Pour rassurer les partenaires techniques et financiers pour la réussite de cette vaccination, et la population sur la campagne, le colonel Mamadi Doumbouya s’est fait administrer une dose de vaccin contre la covid-19, une manière pour lui d’inviter tous les Guinéens à lui emboîter le pas.

Pour le colonel MamadiDoumbouya, la vie de chaque Guinéen compte. » Chaque guinéen est important à mes yeux. Si le 05 septembre, nous avons décidé d’aller à la mort pour sauver le pays, pour sauver la patrie, c’est parce que la vie de tous les Guinéens compte. Moi-même, je vais me vacciner, je le ferai tout de suite, parce que pour moi elle existe cette pandémie. Et, croyez au système, c’est un système le plus développé pour mettre fin à cette pandémie. Nous devons nous vacciner tous (…) parce que tous ensemble on peut lutter et arriver… »

Balla Yombouno