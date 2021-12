FOOTBALL : Une cinquième victoire en ligue 1 pour le Milo FC de Kankan

La neuvième journée du championnat national ligue 1 Salam se poursuit sur l’ensemble des pelouses guinéennes. Ce lundi, le Milo football club de Kankan s’est imposé face au Loubha FC sur un score de 3-1 au stade M’ballou Mady Diakité glao de Kankan.

Après sa défaite la semaine dernière face au Satellite football club, le promu de l’année dernière renoue avec la victoire. Cet après-midi, les bleus et blancs de Kankan ont battu le Loubha FC de Télémélé. Tout a commencé à la 11ème minute quand Ousmane Condé après un drible exceptionnel sur le côté gauche plante le premier but de la rencontre. Malgré quelques occasions de l’équipe adverse, le Milo tiendra et va doubler la mise par l’entremise du même Ousmane Condé à la 31ème minute du jeu. Étienne Bongono va redonner l’espoir à la formation d’Alioune Badra à la 44ème minute.

Au retour des vestiaires, les visiteurs auront une pluie d’occasions mais ne trouveront pas le fond des filets. Des ratés qu’ils vont regretter car à la 85ème minute Milo football club marquera un troisième but signé Adama Camara.

Après donc neufs journées, le Milo football club compte cinq victoires, deux matchs nuls et deux défaites.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com