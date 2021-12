Médias publics : vers la relance de la RTG2 et du journal Horoya ?

Alors que la nouvelle ministre avait pris des engagements dans ce cens. L’espoir grandi de plus avec la visite du président de la transition dans les locaux de ces deux médias, situés dans l’enceinte du ministère de l’information et de la communication ce lundi 20 décembre 2021.

C’est une visite surprise du colonel Mamadi Doubouya qui donne du sourire les travailleurs de la RGT2 et ceux du quotidien national, Horoya. Accompagné de sa femme, le colonel Mamadi Doumbouya a pris tout son temps pour faire le tour des locaux des deux médias : RTG2 et le Horoya. Il a voulu toucher du doigt les réalités sur le dysfonctionnement en échangeant directement avec les responsables de la RTG Boulbinet et du Quotidien National Horoya (Voir photo).

La RTG2 était aux oubliettes et les travailleurs n’avaient plus d’espoira alors que Horoya, avait perdu son titre de quotidien national et parvenait difficilement à paraitre même trois fois dans la semaine.

Les locaux de ces deux médias ont été saccagés et vandalisés le 05 septembre dernier par des personnes non encore identifiées.

Balla Yombouno