RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DU LYCÉE 02 OCTOBRE : la BIG fournit la Fondation Diaka Camara en matériels informatiques

La Bibliothèque Amara Fofana du lycée 2 octobre situé dans la commune de Kaloum a été inaugurée ce mercredi 22 décembre 2021, après avoir été rénovée et réhabilitée par la Fondation Diaka Camara. La cérémonie inaugurale a été présidée par le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing.

Pour la rénovation et réhabilitation de cette bibliothèque, la Banque islamique de Guinée (BIG) a apporté sa contribution à la Fondation Diaka Camara, en lui fournissant 5 ordinateurs bureautiques et une imprimante. Une façon pour elle d’accompagner l’éducation guinéenne.

Une occasion saisie par Morkany Camara, le proviseur du lycée 2 octobre, pour indiquer que ce centre de lecture va permettre aux élèves d’apprendre davantage. « Cette bibliothèque est d’un coup bien partie pour nos apprenants et nous-mêmes. Ce centre permettra désormais à nos apprenants d’alléguer en eux les carences notoires de la connaissance », a-t-il déclaré, promettant que l’édifice connaîtra un entretien adéquat digne de son rang pour le bonheur des élèves et de la fondation.

Prenant la parole, le directeur communal de l’éducation de Kaloum, Ibrahima Yattara, dira que « bâtir ou rénover une bibliothèque, c’est faire le choix de la civilisation, de la culture et du savoir ».

Selon Diaka Camara, la directrice de la fondation, la rénovation de la bibliothèque du lycée 2 octobre, s’inscrit dans un projet intitulé “Une école, une bibliothèque” qui consiste à créer des bibliothèques modernes ou médiathèques dans 15 écoles publiques des 5 communes de Conakry, en raison de 3 écoles par commune. « Dans chaque commune, nous comptons rénover une bibliothèque du primaire, une du collège et une du lycée. A travers ce projet, la Fondation Diaka Camara s’est lancée dans une politique visant à créer des espaces de lecture moderne et équipés qui répondent aux normes dans le milieu scolaire, car la plupart des écoles n’en possèdent pas. Cette rénovation nous a pris deux années, car il fallait lever les fonds nécessaires afin de mener à bien les travaux de rénovation et d’aménagement, chose quu n’a pas été facile », a-t-il confié.

Makoulé Kourouma apprécie ce geste de la Fondation Diaka Camara ainsi que ses partenaires. « Le lycée 02 octobre dans son ensemble est très content de vous. Nous saluons avec enthousiasme ce que nous voyons et qui frappe notre sensibilité et notre visibilité. Les apprenants du lycée 2 octobre, pour le renforcement de la conversation, des recherches dans les domaines littéraire et scientifique, ont désormais un nid pour se cacher du tintamarre pour apprendre à connaître le monde jadis et celui d’aujourd’hui (…) Vous allez permettre aux élèves de bénéficier des connaissances adaptées à leur éducation, si possible emprunter d’autres qui sont adéquates à la société à travers la lecture », a souligné le porte-parole des 1 200 élèves du lycée 02 octobre.

Presidant la cérémonie inaugurale, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a demandé au bibliothécaire et aux responsables de l’établissement d’entretenir cet édifice. « Nous demandons à l’école d’en faire bon usage, d’amener les élèves au travail. Il ne s’agit pas seulement de donner, mais il faut aussi entretenir. L’objectif d’une bibliothèque est de fournir les ressources et les services documentaires requis et des activités de soutien de l’école. C’est pourquoi la bibliothèque joue un rôle clef en favorisant l’apprentissage et l’alphabétisation », a fait remarquer Guillaume Hawing.

Balla Yombouno