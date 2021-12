A peine arrivée dans la capitale Conakry après 11 ans d’exil forcé, par le régime Alpha Condé, l’ancien président de la transition en 2009, le Commandant Moussa Dadis Camara, s’est exprimé sur le dossier brûlant des massacres du stade du 28 septembre. Serein, l’enfant de Koulé dit être prêt à se mettre à la disposition de la justice guinéenne.

« Je voudrais encourager la tenue de ce procès [tueries du stade du 28 septembre 2009] qui sera non seulement un ouf de soulagement pour les familles des victimes, mais aussi pour le peuple de Guinée et plus particulièrement la communauté internationale qui attend depuis plus de 10 ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées. Pour la mémoire des victimes de ces douloureux événements, pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l’histoire, j’ai à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre. Je suis prêt à me mettre à la disposition de la justice car, nul n’est au-dessus de la loi pour que plus jamais ces genres d’événements ne viennent endeuiller la Guinée. J’ai confiance en la justice et je m’en remets à sa disposition. Car, seule la justice élève une nation et personne ne serait être au-dessus des lois de la République » lâche l’ancien président du CNDD.

Balla Yombouno