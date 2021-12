CAN 2022 : refoulé dans un ministère, le comité de soutien au syli affiche sa déception

Le comité national de soutien au Syli national a entamé depuis hier mercredi une campagne de collecte de fonds au niveau des départements ministériels, direction nationales et unité industrielles, en vue de soutenir l’équipe nationale pour la prochaine coupe d’Afrique des nations de Football prévue au Cameroun. Mais celui-ci se voit déjà refouler par endroit selon Lucien Guilao, membre dudit comité.

L’ancien international guinéen n’a pas voulu donner le nom du département mais assure que le comité a été refoulé. Une attitude incompréhensible à son entendement d’autant plus que le chef de l’Etat a déjà le ton pour le soutien de l’équipe nationale. « Nous sommes à notre deuxième journée, nous avons rencontré une entreprise et un ministère, mais il faut dire qu’aujourd’hui c’est plutôt décevant. C’est décevant dans la mesure où on n’a pas été reçu comme il faut dans ce ministère. Moi ça me déçoit à titre personnel parce que quand le président de la transition, chef de l’Etat reçoit avec tout le sourire et la bonne humeur, il donne le ton, nous attendions à ce que les ministres fassent autant. Mais j’espère que la prochaine fois on aura un meilleur accueil. Il s’agit de faire un geste pour que le peuple voit en vous membre du gouvernement que vous suivez les pas et le rythme du président »

Pour le moment, précise-t-il, c’est seulement le ministère de l’économie et des finances qui a reçu convenablement le comité.

Balla Yombouno