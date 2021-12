LUTTE CONTRE LE COVID-19 : GUIBIOMED SARL offre des milliers d’EPI à l’ANSS

Share on Messenger

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en Guinée, la société GUIBIOMED SARL – en collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke Québec au Canada – vient de faire un don d’équipements de protection individuelle (EPI) à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). La cérémonie de remise de ces équipements a eu lieu ce vendredi 24 décembre dans les locaux de l’ANSS.

Ce don d’équipements de protection individuelle (EPI) est composé de 1 000 paquets de gants d’examen, 1 200 paquets de masque de protection, 500 pièces de blouse jetable blanche, 500 pièces de blouse jetable bleue, 500 pièces de blouse jetable jaune, 3 000 pièces de blouse de coton, 20 000 masques de protection N95 FFP2, 400 lunettes de protection, 400 viseurs et 300 paquets de cleenex.

Selon Dr Aboubacar Keita, partenaire de l’ANSS dans l’importation d’équipements, ce don est le fruit d’une collaboration entre le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke du Canada et l’entreprise GUIBIOMED SARL. « Notre frère, le Dr Aboubacar Cissé, professeur d’Enseignement clinique au département Chirurgie de la Faculté de Médecine et des Sciences de la santé de Sherbrooke est l’initiateur de ce don. Il a reçu l’aide de Goulet Steve, directeur adjoint de la logistique du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l’Estrie-CHUS( CIUSSS de l’Etrie-CHUS) », a-t-il précisé.

Au nom du ministère de la Santé, Dr Bachir Kanté a exprimé satisfaction pou ce don. « Le ministère de la Santé a été à toutes les étapes d’échelonnage, parce que c’est un don. Il fallait donc prouver d’abord que nous voulions de cet équipement mais aussi prouver qu’il allait venir et être utilisé pour les populations. Et cela aujourd’hui concrétise et met en exergue une image que ce don est devenu… », s’est-il félicité.

Le nouveau directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a pour sa part exprimé sa gratitude au ministère de la Santé pour la facilitation de l’obtention de ce don, avant de remercier les donateurs pour ce geste. « Ce sont des équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés par des soignants qui exercent dans les centres de traitement, dans le cadre de la prise en charge des patients du Covid-19. Donc, en cette période d’épidémie, nous en avons besoin ! C’est pourquoi ce don est le bienvenu », a souligné le Pr Fodé Amara Traoré, rassurant les donateurs que ce don sera utilisé à bon escient.

Balla Yombouno