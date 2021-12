GUINEE: Sous la médiation du président de la transition, Dadis et Konaté se réconcilient

Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté, anciens hauts gradés de l’armée guinéenne et très proches pendant et même avant la prise du pouvoir par le CNDD après le décès de Lansana Conté, ont enterré, samedi 25 décembre, la hache de guerre. C’est le colonel Mamadi Doumbouya qui a facilité cette réconciliation.

Ils ont fait la paix au cours d’un déjeuner au palais Mohamed V, en présence de leurs épouses et des religieux. C’est Moussa Dadis Camara qui a pris la parole en premier pour dire qu’il a accepté la réconciliation. «… Par votre sagacité, votre patriotisme et le respect que vous avez pour le général Sékouba Konaté et moi, j’accepte cette réconciliation », a déclaré Moussa Dadis Camara

Prenant à son tour la parole, Sékouba Konaté, va dans le même sens. « Je m’attendais à ça Monsieur le Président. Dès que vous nous avez permis de rentrer en Guinée, je savais que vous alliez faire en sorte qu’on se réconcilie. Chez-moi, la hache de guerre est enterrée».

Le colonel Mamady Doumbouya a pris la parole pour rappeler la nécessité de se donner la main pour réconcilier les Guinéens. « Nous avons aujourd’hui un rendez-vous à ne pas manquer, celui de se tendre la main, de se regarder en face, se dire la vérité et bien-sûr d’assumer notre histoire. Nous avons besoin d’écrire l’avenir, c’est-à-dire le futur pour nos enfants et nos petits enfants ».

Aliou Nasterlin