Depuis que les deux anciens chefs d’État, en l’occurrence Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté, ont été rapprochés par le président de la transition le samedi dernier, à l’occasion d’un déjeuner au Palais Mohamed V, les réactions continuent au sein de l’opinion. Si pour certains, cette implication du colonel Mamadi Doumbouya dans la « réconciliation » de ces deux hommes, cités dans l’affaire des massacres du 28 septembre pourrait influencer la tenue d’un procès équitable, d’autres la perçoivent tout au contraire. Car, selon eux, cette rencontre entre ces trois personnalités pourrait contribuer à la réconciliation nationale et le rapprochement des différents camps, notamment au sein de l’armée guinéenne.

Invité ce lundi 27 décembre 2021 dans « On refait le monde », une émission diffusée sur les antennes de Djoma Médias, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, a salué cette « réconciliation » des deux anciens chefs de junte. Pour lui, c’est même normal que cette « réconciliation » soit un événement national. Car « il s’agit de deux anciens chefs d’État qui ont quand même incarné la dignité de ce pays. Et ce n’est pas rien qu’ils se donnent la main. Ce sont deux géants de l’armée guinéenne. Si nous voulons la paix, il est bon que les deux s’entendent », a-t-il assuré.

Cependant, l’ancien vice-président du Comité chargé de superviser les Audits sous le régime militaire de 2009 n’écarte pas la possibilité d’organiser un procès équitable contre quiconque ayant joué aux massacres « malheureux et douloureux » du 28 septembre 2009 qui avaient fait plus de 150 morts, une centaine de femmes et filles violées et plusieurs blessés. « Malheureusement qu’il y a des événements comme ça, il n’y a jamais de jugements, les responsabilités ne sont pas situées et ça fait un amalgame terrible au nom de l’histoire. Pour une fois, si on peut maintenant faire ce jugement, ce serait une excellente chose », a conclu le leader politique.

Aliou Nasterlin