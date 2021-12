CAN 2021: ce qu’il faut savoir sur les préparatifs et la ville de compétition du Syli

Le Cameroun abrite du 9 janvier au 6 février 2022, la 33e édition de la coupe d’Afrique des Nations. Le Syli National qui va prendre part à cette messe continentale pour la 13ème fois de son histoire entame les préparatifs de cette compétition cette semaine à Kigali, au Rwanda. Après avoir reçu le drapeau national, l’équipe s’est envolée pour le Rwanda en début de soirée de ce lundi.

Initialement prévue à 9 heures, c’est finalement dans l’après-midi que la remise du drapeau national a eu lieu au palais Mohamed V. En remettant le tricolore au capitaine, le président de la transition a indiqué aux joueurs que le peuple de Guinée attend le trophée. L’Etat précise-t-il n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre l’équipe dans les meilleurs conditions. « … la CAN, c’est bien plus qu’une compétition sportive, c’est un moment de défense de l’honneur et de la dignité de tout un peuple. A travers vous, l’on doit sentir la grandeur du peuple de Guinée. L’Etat s’est saigné (financièrement NDLR) pour vous mettre dans les conditions idoines en plus nous avons mis en avant le contenu local en misant sur un entraineur national qui est Kaba Diawara. Je veux bien que la coupe vienne en Guinée et vous allez vous battre comme un soldat pour la ramener ici. Vous partez pour gagner et non pour perdre », a déclaré le président de la transition avant d’ajouter qu’il regardera tous les matchs du Syli.

Après la remise du drapeau national l’équipe a pris la direction de Kigali sans trois joueurs qui ont été testés positifs au coronavirus. Moriba Kourouma, Ousmane Kanté et Mamadou Kané sont mis en quarantaine. A Kigali, le Syli disputera deux rencontres amicales contre l’équipe nationale du Rwanda le 2 et le 6 janvier.

La délégation ralliera le 7 janvier 2021 Bafoussam, son quartier général, pour démarrer la compétition le 10 contre le Malawi. Pour sa deuxième sortie au compte des phases de groupe, la bande à Kaba Diawara fera face aux Lions du Sénégal le 14 janvier, le 18 janvier, la Guinée sera opposée au Zimbabwe. Les deux premiers matchs auront lieu à Bafoussam et le troisième à Yaoundé.

Thierno Bah, ledjely.com