GUINÉE : l’ACT propose deux ans comme durée pour une transition réussie

Les membres de l’Alliance citoyenne pour la transition (ACT) proposent deux ans comme durée de la transition en Guinée entamée avec l’arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Ces acteurs de la société civile réunis en coalition ont présenté ce mercredi 29 décembre à Conakry un plaidoyer sur la durée de la transition.

Cette alliance qui est composée d’une trentaine de plateformes, réseaux et organisations de la société civile estime que 24 mois suffiront largement au CNRD pour organiser les élections prévues pour le retour à l’ordre à l’ordre constitutionnel. « L’ACT propose une durée de 24 mois pour une transition réussie. Réaliser la transition dans ce délai est possible, comme le montre le chronogramme ci-après : les 18 mois seront consacrés à la mise en place des organes de la transition, l’élaboration du projet de la [nouvelle] constitution et son adoption aux réformes électorales et l’enrôlement des électeurs. Les 6 derniers mois seront consacrés à l’organisation des élections communales et communautaires suivies du couplage des législatives et de la présidentielle », lit-on dans le plaidoyer.

Le coordinateur de l’Alliance citoyenne pour la transition estime que la feuille de route du gouvernement présentée récemment par le Premier ministre, Mohammed Béavogui, peut être réalisée en deux ans ; malgré les différents chantiers y évoqués. « Le CNRD a pu faire beaucoup de choses en si peu de temps. Donc il est possible pour eux de respecter la feuille de route dans ce délai que nous leur proposons », a conclu Dr Aliou Barry.

Asmaou Diallo