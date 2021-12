Me Sory Daouda Camara a été réélu ce jeudi 30 décembre 2021 au poste de président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée, à l’issue d’un vote organisé par ses membres. L’élection a eu lieu dans un complexe hôtelier de Conakry.

Dès après sa réélection, Me Sory Daouda Camara s’est fixé comme priorité la formation des huissiers guinéens et la fusion de la profession d’huissier de justice à celle de la Chambre des commissaires priseurs. « Nous avons une série de formations des huissiers de justice. Vous savez le droit évolue et sans la formation les gens desaprennent. Et pour qu’on soit des huissiers qualifiés, des huissiers compétitifs, il faudrait que nous soyons bien formés, suivre l’évolution du droit. Nous avons aussi un projet de fusion. La profession d’huissier de justice doit désormais fusionner avec celle de la chambre des commissaires priseurs qui procèdent à la vente des objets saisis au niveau de la justice », a-t-il dévoilé, avant de préciser qu’une fois cela sera fait « cette profession va disparaître ». « On formera un seul tout et la profession s’appellera soit les huissiers de justice commissaires priseurs ou commissaires de justice tout court (…) On aura un plan qui portera sur l’ensemble des priorités, des objectifs, que nous devons atteindre », a-t-il ajouté.

A rappeler que ce nouveau bureau composé de 11 membres — tous des hommes — a un mandat de trois an.

Balla Yombouno