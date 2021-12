Durant deux jours, plusieurs ONG et journalistes spécialisés dans le domaine de l’eau ont échangé, à Conakry autour de ses questions lors d’une conférence débat. L’objectif pour les organisateurs est de réfléchir sur les moyens, défis et opportunités pour une gestion rationnelle de l’eau dans le cadre de la prévention des conflits qui sont liés à cette ressource dans le monde et assurer un développement durable.

« Processus de promotion du Nexus Eau, Sécurité, Paix : enjeux, défis et opportunité pour la jeunesse en Afrique de l’Ouest », c’est le thème de cette conférence débat. Organisée sur initiative du Partenariat national de l’eau de Guinée (PNEGUI), la dite rencontre est soutenue par des partenaires, comme le Partenariat régional pour l’Eau en Afrique de l’Ouest ( GWP-AO), le Partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest, l’Association suédoise pour le développement international (ASDI) et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

La nécessité de la prise en compte des jeunes dans tout le processus de gestion de l’eau était egalement au coeur des débats. L’objectif global est de contribuer à la consolidation des sociétés pacifiques et inclusives, aux fins du développement durable à travers une meilleure prise en compte des préoccupations liées à la jeunesse dans les cadres légaux, politiques, stratégiques, juridiques et institutionnels ainsi que les initiatives visant à promouvoir des investissements intégrés sur l’eau, la sécurité et la paix en Guinée et au niveau régional en Afrique de l’Ouest.

Après des communications pour expliquer les différents concepts aux participants, ces derniers ont été amenés à faire des travaux de groupes le reste de la journée d’ouverture ; et le deuxième jour à réfléchir sur des bonnes pratiques pour la gestion intégrée des ressources en eau, les défis et opportunités liés à celle-ci avant de formuler des recommandations pour un plaidoyer et des messages de sensibilisation.

Selon le secrétaire exécutif du PNEGUI, Hafiziou Barry, ce programme a pour ambition de lancer le débat pour voir comment les jeunes sont pris en compte et s’il y a des défis à relever dans ce sens, voire comment trouver des solutions pour relever ces défis pour que la gestion des ressources en eau soit beaucoup plus participative « afin que l’on ait des résultats plus probants ».

Responsable de la communication du Partenariat régional de l’eau de l’Afrique de l’Ouest, Sidi Coulibaly fonde bon espoir quant à la réussite des travaux de groupe prévus à cet effet. « Si on veut construire un développement durable et atteindre les objectifs du Développement durable d’ici 2030, il faut vraiment que nous prenions en compte la jeunesse, l’eau, la paix et en même temps, développer un programme d’accent qui vise à mobiliser les investissements afin de pouvoir faire face aux problématiques qui ont été soulevés lors de cette conférence-débat. J’ai bon espoir qu’on va aboutir à du concret et qui pourra être apporté au niveau approprié », a-t-il déclaré.

A rappeler que malgré la richesse de la Guinée en cours d’eaux, les populations de ce pays continuent d’endurer des difficultés concernant l’accès à cette ressource vitale.

Elisabeth Zézé Guilavogui