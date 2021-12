La ministre Aïcha Nanette Conté remercie et honore les futurs retraités de son département !

Le ministère de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables a organisé ce mercredi une cérémonie de présentation des vœux de nouvel an et de remerciement à l’honneur des futurs retraités, pour l’immense services rendus au département mais aussi à la nation. Au nombre de 21, ces désormais retraités ont été reçus à la villa 22 dans la Cité de nation, où s’est tenue la cérémonie.

Initiée et présidée par la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, cette activité a mobilisé plusieurs autres cadre du département. Aïcha Nanette Conté a confié que c’est un mérite, une réussite pour toute personne de commencer — après ses études — à travailler et de finir en beauté, et de pouvoir partir à la retraite.

Pour elle, c’est un plaisir d’organiser cette cérémonie dans les locaux du ministère en cette fin d’année, mais également pour une heureuse occasion qui est le départ à la retraite de certain d’entre eux. « Je souhaite avoir un jour un départ à la retraite. J’en connaîs bon nombre depuis 2001 jusqu’à maintenant. Je sais ce qu’ils valent, ce qu’ils ont aussi à apporter aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. Je voudrais profiter de cette occasion et à l’orée de la nouvelle année souhaiter à chacun d’entre vous une bonne et heureuse année 2022. Que nous soyons à la hauteur de la confiance qui est placée en nous », a-t-elle souhaité.

En outre, elle a exhorté à chacun à redoubler d’efforts pour que la cohésion qui est tant sollicitée soit une réalité au sein de son département.

Togba César Kpoghomou, ancien conseillé principal du ministère et l’un des cadres retraités, dans un ton plein d’émotions, a fait savoir que cette cérémonie représente un symbole très immense pour lui. « C’est la matérialisation de ce que les nouvelles autorités avaient proclamé. Il faut faire quasiment une haie d’honneur à ceux qui ont rendu d’immenses services à la nation et qui de leur vivant bénéficient de leur droit à la retraite. Et je suis content de faire partie de ce lot », a-t-il confié.

Poursuivant son allocution, il a demandé à ceux qui vont succéder à ces cadres qui partent à la retraite « de redoubler d’ardeur [et] de prendre le travail au sérieux ». « Nous avons posé les bases, l’édifice est solide, il faut d’avantage le consolider », a-t-il invité.

Avant de clôturer la cérémonie, la ministre a procédé à une remise de satisfécits aux 21 futurs devanciers du département de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, qui doivent aller à la retraite le 31 décembre prochain.

Mariama Ciré Diallo