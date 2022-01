CHARLES WRIGHT : « La Cour d’appel de Conakry ne reculera devant rien »

Le nouveau procureur général près la cour d’appel de Conakry, a été officiellement installé dans ses fonctions ce lundi 3 janvier 2022. Charles Wright a mis en gardes ceux qui tenteront de violer les lois.

Dans son discours de prise de fonction, Charles Wright a invité tous les officiers de police judiciaire sous la direction des procureurs de la République et sous la surveillance du procureur général à s’abstenir d’abus sous peine de sanction. « Aucun officier de police judiciaire ne sera toléré quand l’abus sera constaté… La justice n’est pas un pain béni pour les magistrats. La justice, c’est une institution qui a des règles et des principes. Nous en tant que chefs de parquet et chefs de juridiction de l’autre côté, nous œuvrerons à ce que tout ce qui va être fait au niveau de la Cour d’appel ne soit orienté que par le seul effet de la loi. Cela étant, tous les justiciables trouveront leur compte », a lancé le nouveau procureur.

Connu pour son indépendance surtout sous la présidence d’Alpha Condé, Charles Wright fait l’objet de doutes depuis sa nomination. Sa fonction ayant changé, nombreux sont ceux qui estiment qu’il ne pourra plus être indépendant. Un fait qu’il reconnaît mais qui ne l’inquiète pourtant pas. « A la différence de la fonction que j’occupais, je ne suis pas désormais ce juge qui doit décider. La fonction parquetière est une fonction de subordination, ce n’est pas une question d’indépendance. Mais laissez-moi vous dire que la subordination suppose aussi le respect des règles et des instructions qui sont légales. Je vous parie que mon parquet n’hésitera pas, chaque question qui sera posée de l’examiner sous l’angle du droit. Charles Wright reste et demeure Charles Wright. Je vous jure que plus jamais le ressort judiciaire de la Cour d’appel de Conakry ne reculera devant rien quant au respect de la loi », a déclaré l’ex juge.

Elisabeth Zézé Guilavogui