COMITÉ DE SOUTIEN AU SYLI NATIONAL : près de 350 millions de francs collectés à ce jour !

347 920 000 francs guinéens, c’est le montant exact collecté par le Comité national de soutien au Syli national, depuis sa mise en place le 20 décembre dernier, en prélude à la Coupe d’Afrique des Nations qui débute dans moins d’une semaine au Cameroun. L’annonce a été faite ce lundi 03 janvier 2022 par ledit comité lors d’un point de presse animé au ministère des Sports, à Conakry.

Selon ses responsables, ces fonds serviront à l’installation de fans zones, au financement des voyages de certains supporters, mais aussi à appuyer l’Etat dans la prise en charge de la délégation du Syli national.

D’après Alpha Mady Touré, deuxième porte-parole du comité, « en dépit des difficultés, il a pu mobiliser à date 347 920 000 francs guinéens (…) Il y a eu plusieurs entreprises et départements ministériels qui ont été sillonnés. Mais il y a eu des gros contributeurs et petits contributeurs. Au passage on félicite Kamsar Petroleum qui a contribué à hauteur de 50 millions, la Primature de la République de Guinée aussi a contribué à hauteur de 50 millions, le ministère de l’Environnement 30 millions, qui d’ailleurs a beaucoup plus contribué par rapport aux autres ministères. La Douane nationale aussi 50 millions de francs guinéens ».

Quant aux perspectives, elles sont intéressantes, a déclaré Lucien Guilao, premier porte-parole du comité. « On a eu énormément de promesses, de contribution, à hauteur de 200 à 300 millions par entreprise. Les chefs d’entreprises sont sur le chemin de retour du 3 au 5 janvier. Et cette semaine du 03 janvier sera encore plus intéressante que les semaines précédentes », a-t-il assuré.

Balla Yombouno