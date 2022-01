En Guinée, la classe politique va proposer au CNRD une durée pour la transition

Alors que dans son discours du nouvel an, vendredi dernier, le colonel Mamadi Doumbouya avait réaffirmé que c’est le CNT qui va fixer la durée de la transition, la classe politique, réunie ce lundi au siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a annoncé qu’elle va faire sa propre proposition du délai de la transition, entamée le 05 septembre dernier. C’est par la voix de Cellou Dalein Diallo que les leaders politiques guinéens ont fait cette annonce.

Selon l’ancien Premier ministre, si le CNRD — la junte qui a renversé le régime d’Alpha Condé — ne fixe pas la durée de la transition, la classe politique, elle, va le faire. « On va proposer une durée, c’est-à-dire on va proposer un chronogramme et une durée, parce que pour nous aujourd’hui notre pays est suspendu de l’AGOAH, suspendu des instances de la CEDEAO, de l’Union africaine, il y a beaucoup d’organisations et des pays partenaires qui ont réduit ou suspendu leur coopération. Il faut que la Guinée sorte rapidement de cette transition pour reprendre sa place auprès des instances de la CEDEAO et de l’Union africaine et pouvoir reprendre très rapidement sa place à l’AGOAH et reprendre aussi pleinement sa coopération avec tous les partenaires », a annoncé le leader de la principale formation politique de l’ancienne opposition à Alpha Condé.

Balla Yombouno