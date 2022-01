TRANSITION : les acteurs politiques mettent en place une nouvelle plateforme

A l’issue de leur rencontre dont nous parlions précédemment, les acteurs politiques guinéens ont entériné la mise en place du Collectif des partis politiques guinéens, CPP en abrégé. Au terme de la concertation de ce lundi 3 janvier, c’est le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, qui a annoncé la création de cette nouvelle plateforme.

Le leader de l’UFDG qui s’est appesanti sur le fait que les représentants de toutes les coalitions politiques ont pris part à la rencontre, a déclaré en substance : « nous avons donc validé la création de cette plateforme qu’on a appelée ‘’Collectif des partis politiques guinéens (CPP)‘’. Et à l’en croire, lui et les autres leaders ne se sont pas contentés de la mise en place formelle de la nouvelle entité. « Nous avons (aussi) mis en place un comité de coordination qui sera composé de 14 personnes », a-t-il indiqué ensuite. Ce comité de coordination se retrouvera le jeudi prochain pour travailler à définir la position de la plateforme sur un certain nombre de questions dont la constitution, le code électoral, l’organe de gestion des élections, le chronogramme, la durée de la transition ou encore le fichier électoral.

Assurant que ces « commissions vont travailler très rapidement et définir une position consensuelle pour l’ensemble des partis, Cellou Dalein Diallo souligne qu’à la suite de ce travail d’harmonisation, le document qui en résultera fera l’objet d’une communication publique par le CPP. Il donnera ensuite lieu à un mémo qui sera adressé au CNRD et au partenaires techniques et financiers de la Guinée.

La prochaine rencontre du Collectif, selon l’ancien premier ministre, se tiendra au siège du PADES de Dr. Ousmane Kaba,

