L’hôtel Kaloum en vente ? La direction sort du silence et annonce des poursuites judiciaires

Le luxueux Hôtel Kaloum qui trône au centre-ville de Conakry a-t-il été mis en vente, comme l’ont soutenu il y a quelques jours des folles rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux en Guinée ? Faux, assure-t-on du côté de l’administration du complexe hôtelier. C’est par la voix de Me Amadou Sow, avocat de la société en charge de la gestion de l’hôtel, que la direction a démenti ces rumeurs qui affirmaient que la luxueuse bâtisse était mise en vente au prix de 100 millions de dollars américains, “par son propriétaire qui aurait été inculpé par la justice américaine”.

Au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce mardi 04 janvier 2022, l’avocat a qualifié ces rumeurs de « fakenews », avant d’apporter de précisions sur ces « fausses informations » qui circulent ces derniers jours sur la toile.

C’est avant tout avec « étonnement et indignation » que l’administration générale de la société Kaloum, « les travailleurs et les clients » disent avoir appris « à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook, la publication d’une fausse information de mise en vente de Primus Hôtel Kaloum ». Une « fausse information » qui, selon Me Amadou Sow, porte gravement atteinte aux droits de la société, ses travailleurs et de ses clients, a-t-il souligné. « Les auteurs de cette fausse information sont allés jusqu’à fixer un prix de vente en dollars américains, poster les images de l’hôtel et entrer en discussion avec des tiers à la recherche d’éventuels preneurs », a précisé non sans étonnement l’avocat.

Des poursuites judiciaires annoncées

Rapportant les décisions prises par l’administration de l’hôtel Kaloum face à la diffusion de ces fausses rumeurs, Me Amadou Sow a confié que ces « infractions commises dans le but de ternir l’image de la société et d’escroquer [des] honnêtes citoyens » guinéens et étrangers ne resteront pas impunies. « La société a déjà saisi son conseil qui, dans les jours qui vont suivre, va saisir les autorités compétentes pour la poursuite des acteurs de ces fausses informations diffamatoires qui ont choisi les réseaux sociaux comme canaux pour commettre des infractions », a-t-il annoncé, ajoutant que « que les auteurs de ces infractions et [leurs] complices seront poursuivis jusqu’à leurs derniers retranchements ».

L’hôtel dément toute difficulté financière

Alors que les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux évoquaient des difficultés financières pour justifier cette prétendue qu’aurait rencontrer le “propriétaire” de la société hôtelière, l’avocat a démenti ces allégations. A en croire Me Amadou Sow, la société ne rencontre aucune difficulté et aucun dysfonctionnement pouvant donner l’idée à ses propriétaires de la mettre en vente. Et d’assurer : « Contrairement à cette fausse information, aucun dirigeant de la société ne fait l’objet d’une poursuite judiciaire. Aucun d’entre eux ne se trouve aux États-Unis d’Amérique. Ils sont tous en République de Guinée et en République populaire de Chine qui est notre pays ami et frère depuis plusieurs années dont la nature de nos relations est saine et répond aux normes internationales ».

Aliou Nasterlin