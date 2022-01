SAHEL : Engagement des leaders traditionnels et religieux à appuyer les efforts de consolidation de la paix

Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) a organisé un Séminaire régional à Dakar du 16 au 17 décembre 2021 sur la contribution des légitimités traditionnelles et religieuses à la consolidation de la paix, la prévention de l’extrémisme violent et la résolution des conflits en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Cette conférence, première du genre, a regroupé plus de 35 leaders traditionnels et religieux issus des pays du sahel et de l’Afrique de l’Ouest du Liptako Gourma, du Sahel Central comme des pays côtiers. Elle a été officiellement ouverte et présidée par SEM. Mahamat Salah Annadif, Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies qui a appelé à une réflexion tournée vers les solutions et une contribution aux efforts de stabilidation et de résolution des crises dans la région.

Lors des différentes sessions thématiques interactives, les réflexions et contributions enrichissantes ont permis de mieux documenter l’implication des légitimités traditionnelles et religieuses dans les stratégies de prévention de l’extrémisme violent, de l’impact des conflits et de l’extrémisme violent surles jeunes générations et les femmes, de l’appui dans la lutte contre le terrorisme mais aussi des stratégies de sortie de crise.

Dans la Déclaration finale, les leaders religieux et traditionnels ont pris l’engagement à appuyer les actions entreprises par UNOWAS dans le cadre de sa mission de promotion et de consolidation de la paix au Sahel et en Afrique de l’Ouest, tout en félicitant, Monsieur Annadif de cette initiative qui ouvrira de larges perspectives dans la résolution des crises multidimensionnelles dans la région.

L’une des retombées immédiates de cette rencontre a été l’engagement pris par les légitimités traditionnelles et religieuses de « soutenir les efforts des Etats de la région en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de l’extrémisme violent aussi bien dans le cadre des instruments régionaux tels que le G5 Sahel et la CEDEAO, en partenariat avec UNOWAS et les entités des Nations Unies »

