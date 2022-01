Enfin, on en sait plus sur le jeune retrouvé sans vie à l’ancien siège des NFD

Comme annoncé dans un précédent article, le corps sans vie d’un jeune homme suspendu à un mur a été retrouvé à l’ancien siège des Nouvelles forces démocratiques (NFD) de Mouctar Diallo. Quelques temps cette découverte macabre, on a su un peu sur les circonstances de la mort de ce jeune dont l’identité n’est toujours pas connue.

Selon les explications reçues sur place, le jeune ne s’est pas donné la mort par pendaison, mais il aurait été plutôt tué ailleurs et amené à cet endroit.

Aux dires d’Abdoul Salam Sow, maire-adjoint de la commune de Ratoma, citant le médecin légiste, « il n’est pas mort de lui-même ». Le responsable communal est formel : « ce n’est pas une mort naturelle ».

Poursuivant, il a indiqué que la victime a été tuée « dans un autre cadre, amenée ici et pendue ». « Après l’explication du médecin-légiste, on a su que si quelqu’un se pend de lui-même, il aura des effets secondaires sur son corps, des traces. Mais rien qui explique cela sur ses habits. Donc, c’est ce qui lui a permis de dire que le jeune a été mis ici par une [autre] personne », a ajouté M. Sow.

Des propos appuyés par le colonel Mohamed N’Djaye, commissaire principal de police. « On a fait nos constatations techniques pour la recherche des traces et indices. Mais on a retrouvé aucune trace, aucune lésion sur le corps, aucune indice qui soit en rapport avec ce cas de décès. Le médecin-légiste nous a ordonné de voir de quoi il s’agit. Mais à notre grande surprise, quand il a examiné le corps, il a clairement dit que ce n’est pas une pendaison, mais une suspension. Il a été suspendu. Mais par qui ? On ne le sait pas encore. L’individu n’est pas identifié. Mais il semblerait que c’est un malade mental qui a érigé domicile ici, puisque c’est un immeuble abandonné », a confié le responsable de la police technique et scientifique.

Balla Yombouno