KANKAN : l’état-civil dresse son bilan de l’année écoulée

Après une année teintée de hauts et de bas, la première responsable de l’état-civil de la commune urbaine de Kankan fait le bilan de 2021 sur les actes de naissances, de décès et de mariages que son service a enregistrés. Et pour l’année écoulée, selon les chiffres fournis, on note une légère hausse comparé à l’année 2020.

C’est une Doussou Keita très souriante qui s’est présentée ce mardi à la presse locale pour établir ce bilan. D’entrée de jeu, elle a indiqué qu’en 2021 « on a enregistré 5 482 actes de naissances, 98 décès et 384 mariages célébrés à notre niveau. A voir ces chiffres, il y a lieu de s’en réjouir un peu en terme d’efficacité de notre service. Car, nous étions à 81 cas de décès et 339 mariages en 2020 ».

Mais le service rencontre des difficultés

Au-delà de l’étroitesse du bureau de l’état civil et celle du bureau où sont célébrés les mariages, Doussou Keita a énuméré d’autres difficultés auxquelles son service est confronté. « Le grand problème reste l’indiscipline des invités. Ils sont nombreux à vous empêcher à travailler tranquillement avec les bruits des engins. Certains mariés aussi ne respectent pas les horaires indiquées », a-t-elle indiqué.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com