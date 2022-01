MATOTO : des élèves du collège Saifoulaye Diallo dans la rue

Des élèves du collège Sayfoulaye Diallo de Gbèssia, commune de Matoto, ont battu le pavé ce mercredi 05 janvier pour protester contre une décision de leur principal. Morlaye Sanoh est accusé d’avoir remplacé des enseignants qualifiés par d’autres qui sont moins compétents.

Sous anonymat, cet élève déclare que cela fait une semaine que lui et ses camarades n’étudient pas faute d’enseignants : « En plus, notre principal a changé nos bons professeurs. On a demandé les raisons, nous n’avons pas eu de réponses. C’est pourquoi nous manifestons aujourd’hui… ».

Ibrahima Sow est très remonté, il se lâche : « Nous sommes dans la rue aujourd’hui pour réclamer des des professeurs. Le professeur qui était là, le principal l’a enlevé et depuis, il n’en a pas envoyé un autre. Hier, on les a rencontrés pour ce problème, ils ne nous ont pas écoutés. Aujourd’hui, nous voulons les doyens, pas ceux qui n’ont pas de niveau ; parce que nous sommes dans une salle d’examen….C’est pourquoi, nous partons à la DCE pour exprimer notre mécontentement et demander le départ de notre principal, il ne connaît rien du tout »

Balla Yombouno