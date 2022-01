URGENT : trois pages d’un décret du colonel Mamadi Doumbouya ont-elles été substituées ?

C’est une situation qui pourrait susciter des réelles interrogations sur un récent décret du président de la transition rendu public sur les antennes des médias publics ! En effet, dans le décret D/2021/0256/PRG/CNRD/SGG, pourtant nomination des magistrats et des cadres du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, en date du 29 décembre 2021, trois pages (les 8e, 9e et 11e), n’ont pas été paraphées par le colonel Mamadi Doumbouya.

S’agit-il là d’un « simple » oubli, ou bien le document a-t-il été volontairement altéré avant d’atterrir dans les locaux de la télévision nationale où le décret a été lu, ou bien encore le colonel président ne les a tout « simplement » pas paraphées ? En tout cas il y a lieu de s’interroger, d’autant que la signature de ce décret est intervenue à un moment où l’ambiance était loin d’être détendue entre la présidence de la République et la ministre de la Justice et des Droits de l’homme d’alors, Fatoumata Yarie Soumah, qui sera d’ailleurs limogée quarante-huit heures plus tard, après une brouille — qui n’a pas encore révélé tous ses secrets — avec le colonel Amara Camara, le tout-puissant secrétaire général à la Présidence de la République.

