72H DU LIVRE : Sansy Kaba Diakité annonce les couleurs de la 14e édition

En prélude de la 14e édition des 72 heures du livre en Guinée, prévue les 23, 24 et 25 avril prochain, la maison d’éditions Harmattan Guinée, dirigée par Sansy Kaba Diakité, a tenu une rencontre autour d’un cocktail de présentation des vœux du nouvel an aux acteurs du livre pour parler. Au cours de cette rencontre, il a été discuté autour de cet événement mais aussi des engagements des uns et des autres pour faire en sorte qu’ils puissent resserrer les rangs pour faire de cette édition une réussite.

Cette année, la thématique choisie par le comité scientifique, c’est « Sauvegarde du patrimoine et paix social », et le Maroc est le pays invité d’honneur. « Notre pays est dans une refondation, la refondation va avec l’héritage (…) Pour nous, la thématique nous permet de nous inscrire dans la vision de nos autorités : faire en sorte que les Guinéens connaissent leur histoire, aient des questions mémorielles, prennent conscience que ce pays nous appartient tous, faire en sorte que les acteurs conjuguent les mêmes efforts pour que les 23, 24, et 25 avril prochain Conakry puisse vibrer au rythme de la littérature », a déclaré Sansy Kaba Diakité pour justifier le choix de cette thématique.

Au cours de cette rencontre, l’occasion a été mise à profit pour distinguer Mamady Koulibaly, écrivain guinéen, auteur de plusieurs ouvrages qui encadré nombreux écrivains dans la sortie de leurs ouvrages. Ce qui lui a valu d’être honoré le titre de la Plume d’or 2022. « Avec cette distinction, il va nous accompagner un peu partout. Pendant une année, il sera célébré, accompagné dans les activités des éditions Harmattan », a ajouté le directeur de la maison d’éditions.

Sur la question de savoir pourquoi le Maroc a été choisi comme pays invité d’honneur, Sansy Kaba Diakité a précisé que le Royaume chérifien a été désigné « pays invité d’honneur de cette compte tenu de plusieurs facteurs, notamment la qualité des relations diplomatiques entre la Guinée et le Maroc, la qualité du patrimoine culturel du Maroc…»

